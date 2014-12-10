На трассе "Дон" из-за ДТП затруднено движение в сторону Москвы

На трассе М4 "Дон" Toyota насмерть сбила женщину

На трассе М-4 "Дон" из-за ДТП затруднено движение транспорта в сторону Москвы. Там под колесами иномарки погибла женщина, которая пыталась перейти дорогу, передает телеканал "Москва 24".

Авария произошла рядом с деревней Тарычево, в двух километрах от МКАД. Женщина хотела перейти на другую стороны трассы, когда на нее наехал автомобиль Toyota.

По данным очевидцев, водитель попытался избежать столкновения, стал тормозить и влетел в отбойник. Следующая за Toyota машина также врезалась в ограждение. А пострадавшую отбросило на несколько метров, она скончалась.

На месте аварии работают автоинспекторы.