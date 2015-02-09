Водитель иномарки погиб после столкновения с уборочной машиной на западе города

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На западе города погиб водитель кроссовера, врезавшись в автомобиль дорожных служб, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД по Москве.

ДТП произошло в понедельник в 1.20 на Кутузовском проспекте. При выезде из Дорогомиловского тоннеля владелец BMW X6 столкнулся с автомобилем ГАЗ-33106, производившим уборку тоннеля в крайнем левом ряду.

От полученных травм водитель внедорожника скончался на месте, водитель и пассажир автомобиля коммунальной службы были госпитализированы.

Отметим, в прошедшую пятницу один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на юго-востоке столицы. Авария произошла 6 февраля в 11.20 на Волгоградском проспекте.