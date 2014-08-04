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Происшествия

04 августа 2014, 19:12

Виновнику аварии с 18 жертвами дали 6 лет и 9 месяцев колонии

ДТП суды приговоры Грачья Арутюнян

Грачья Арутюнян в зале суда. Фото: ИТАР-ТАСС

Троицкий суд Москвы приговорил виновника резонансного ДТП под Подольском к 6 годам и 9 месяцам колонии общего режима, сообщает агентство "Москва". Авария с участием рейсового автобуса и КамАЗа унесла жизни 18 человек.

Прокурор требовал дать Арутюняну семь лет колонии и лишить гражданина Армении водительских прав на три года.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор в части поддельного документа. Адвокат осужденного Рубен Маркарьян заявил, что это "принципиально, потому что Арутюнян подделкой документов не занимался". Вопрос об обжаловании жестокости наказания пока не принят.

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Авария произошла в июле 2013 года. Арутюнян, находясь за рулем КамАЗа, груженого щебнем, на полном ходу протаранил маршрутный автобус ЛИАЗ. В результате 18 человек погибли и более 60 пострадали. Как выяснилось, нарушитель не имел водительского удостоверения российского образца и регулярно нарушал правила дорожного движения.

В ходе расследования было установлено, что Арутюнян следовал по второстепенной дороге и не пропустил автобус, что стало непосредственной причиной аварии. Кроме того, оказалось, что он работал в России по поддельному патенту.

Шесть родственников погибших и пострадавших подали к Арутюняну гражданские иски на 16 миллионов рублей. Осужденный признал вину, но заявил, что у него нет таких денег. Гражданские иски выделены в отдельное производство.

Сюжет: ДТП под Подольском

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