Сбившего трех человек водителя арестуют

Фото: Москва 24

Полицейские уже готовят документы для ходатайства об аресте. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение скоростного режима.

По словам подозреваемого, его подрезали, в результате он потерял управление и вылетел на бордюр. "Я ехал на каршеринговой машине", – уточнил подозреваемый Антон Усков.

Установлено, что автомобиль двигался со скоростью не менее ста километров в час и притом – на запрещающий сигнал светофора.