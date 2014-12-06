В Подмосковье ищут водителя, сбившего инспектора ДПС

Фото: M24.ru

Подмосковные полицейские объявили в розыск водителя автомобиля, который сбил сотрудника ДПС, сообщает Агентство "Москва"

По предварительным данным, происшествие произошло в субботу утром на 33 километре трассы "Урал". На спецпосту ДПС водитель Mercedes совершил наезд на инспектора ДПС МУ МВД России "Раменское". Полицейский госпитализирован в местную больницу, его состояние стабильно.

В настоящее время введен план "Перехват", полицейские разыскивают водителя.

Напомним, в октябре на юге Москвы женщина, управляя BMW, преднамеренно наехала на нескольких инспекторов ДПС. Правоохранители попытались задержать москвичку, но она устроила драку.