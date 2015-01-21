На Цветном бульваре раздают объятия

"Утро": У метро "Цветной бульвар" москвичей поздравляли с Днем объятий

21 января во всем мире отмечают один из самых необычных праздников - День объятий. Он был придуман в США, а затем распространился и по другим странам. Особенно популярным День объятий стал среди студентов.

По традиции по-дружески обниматься можно даже с незнакомыми людьми. Помимо обычных объятий, в этот день также проводят флешмобы. Так, телеканал "Москва 24" устроил акцию по обниманию людей на Цветном бульваре. Возле выхода из метро стоят загримированные мимы и обнимают всех прохожих.