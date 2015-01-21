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Москва 24

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21 января 2015, 11:37

На Цветном бульваре раздают объятия

Цветной бульвар День объятий объятия

"Утро": У метро "Цветной бульвар" москвичей поздравляли с Днем объятий

21 января во всем мире отмечают один из самых необычных праздников - День объятий. Он был придуман в США, а затем распространился и по другим странам. Особенно популярным День объятий стал среди студентов.

По традиции по-дружески обниматься можно даже с незнакомыми людьми. Помимо обычных объятий, в этот день также проводят флешмобы. Так, телеканал "Москва 24" устроил акцию по обниманию людей на Цветном бульваре. Возле выхода из метро стоят загримированные мимы и обнимают всех прохожих.

День объятий был основан в США в 1986 году и назывался Национальным днем объятий. Существует также Международный декабрьский праздник объятий, который отмечают 4 декабря. Появился он в 1970-х годах в студенческой среде.

Как считают основатели праздника, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и научные доказательства полезности объятий: они повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают уровень гемоглобина в крови, а также гормона окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к людям.

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