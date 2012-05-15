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15 мая 2012, 20:16

Жители подали более 50 жалоб на протестующих на Чистых прудах

Чистые пруды акции лагерь

К властям столицы поступило более 50 жалоб от местных жителей на неудобства, связанные с организацией оппозиционного лагеря на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщает РИА Новости 15 мая со ссылкой на источник в городской администрации.

"В мэрию, по данным на вечер понедельника, за неделю, то есть с начала того, как оппозиция обосновалась на Чистых прудах, поступило около 50 жалоб, еще такое же количество жалоб находится в управе. Но стоит отметить, что в основном жалобы в управе и мэрии от одних и тех же людей", - заявил источник, уточнив, что жители жалуются в основном на шум, а также на то, что негде гулять с детьми.

"Так как еще не наступил летний сезон, люди еще никуда не уехали, а в этом районе дворы маленькие, и жители в основном с детьми гуляли на Чистопрудном бульваре", - пояснил он.

Вечером 14 мая в мэрию также была подана коллективная жалоба от жителей района с 20 подписями, сообщил он, отметив, что помимо жалоб от местных жителей по поводу лагеря оппозиции, в мэрию также поступают жалобы от офисных работников.

Ранее представитель департамента природопользования Москвы заявил, что ущерб газонам от лагеря оппозиционеров оценивается в несколько миллионов рублей, в связи с чем против оппозиционеров могут возбудить административное дело.

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