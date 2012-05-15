Суд вынес решение о ликвидации лагеря на Чистых прудах

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Басманный суд Москвы обязал префектуру Центрального административного округа Москвы и полицию принять меры по прекращению акции оппозиции на Чистопрудном бульваре. Суд установил, что в результате "гуляний" оппозиции на бульваре повреждены зеленые насаждения и газоны, которые необходимо восстановить.

"Обязать УВД принять меры по прекращению беспорядков на территории Чистопрудного бульвара, а также обязать префектуру ЦАО восстановить газоны, цветники и клумбы" - сказала председательствующая судья Басманного суда Ольга Солопова.

С иском в суд обратились 12 москвичей, недовольных беспорядком в их районе, образовавшимся из-за акций оппозиции. Жители просили суд обязать власти прекратить "гуляния" и провести ремонтно-восстановительные работы, сообщает РИА Новости.

На судебном заседании присутствовало всего три заявителя, все они высказались в поддержку жалобы.

После этого участники акции оппозиции на Чистопрудном бульваре в центре Москвы начали собирать вещи после того, как стало известно о решении суда по прекращению акции и наведению порядка. Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая принимает активное участие в "народных гуляниях" оппозиции на Чистых прудах, в своем микроблоге в Twitter сообщила, что оппозиционеры ждут приставов с судебным решением, и планируют перебраться в другое место.

Сегодня же полиция составила административные протоколы в отношении четырех человек, доставленных в отдел полиции с Никитского бульвара в центре Москвы, сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"В отношении указанных граждан составлены административные протоколы по статье 20.2 - "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"", - сказал представитель главка.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что оппозиция пытается устроить на Никитском бульваре еще один палаточный лагерь по аналогии с Чистыми прудами. После этого полиция сообщила, что в отдел были доставлены четыре человека для установления личностей и проведения профилактической беседы.

Оппозиционеры организовали лагерь в сквере на Чистопрудном бульваре еще на прошлой неделе, в ходе "народных гуляний" оппозиции. Мэрия Москвы ранее заявила, что не намерена заставлять оппозиционеров покидать Чистые пруды, но призвала участников акции учитывать интересы местных жителей, недовольных соседством с оппозиционерами. На прошлой неделе с места "гуляний" были увезены биотуалеты, так как они были установлены там без разрешения. Позднее участникам акции удалось установить новые кабинки. Ранее во вторник московский суд принял решение о прекращении акции на Чистых прудах, соответствующее поручение дано полиции и столичным властям.