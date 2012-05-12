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Акции

12 мая 2012, 11:55

Жители выразили недовольство "гуляниями" на Чистых прудах

Чистые пруды акции Дмитрий Гудков Кирилл Щитов гуляния

Фото: ИТАР-ТАСС

"Народные гуляния" оппозиции на Чистых прудах нарушают покой жителей близлежащих домов, сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в своем блоге сообщил, что к нему поступают жалобы жителей Басманного района, недовольных шумом и антисанитарией.

Сами участники протестной акции не разделяют подобного мнения и утверждают, что собравшиеся на бульваре люди поддерживают порядок.

"Люди здесь не только себя спокойно ведут, они отвечают за порядок, за безопасность. У нас есть специальные дежурные, которые выводят отсюда пьяных, делают все, чтобы не было конфликтов", - заявил депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Напомним, что "народные гуляния" проходят в Москве с начала недели, они стартовали после прошедшего 6 мая "Марша миллионов". Собравшиеся граждане мирно выражают свой протест против власти и не намерены освобождать занятую территорию.

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