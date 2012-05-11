Лагерь оппозиции Occupy Абай

Депутат Илья Пономарев (справа)

Влад - разработчик компьютерных игр: "Хочу гулять по родному городу, не опасаясь, что в любой момент меня могут задержать".

Лёня - студет ВШЭ и его товарищ Самир: "Мы пришли после ареста Навального. Мы не являемся его сторонниками, но сидеть ему не за что. Мы надеемся что в перспективе в нашей стране будет происходить смена власти в рамках здоровой политической конкуренции. Это не значит, что обязательно на место Путина придет Ганди, но движение просто необходмо, иначе - застой".

5 дней на улице.

Нурия - гражданин своей страны: "Если раньше люди выступали за честные выборы, то теперь против незаконных задержаний. Мирные люди хотят иметь свободу собраний и не хотят насилия".

Голодавшие в Москве в солидарность с Шеиным. Никакой политики, чисто гуманистический мотив: "Не могу есть, когда кто-то не ест".

Ксюша - писатель, Надя - художник. Надеются на изменения к лучшему, но не знают, что может заставить их перестать протестовать. К любой власти всегда есть претензии со стороны граждан.

Татьяна Лазарева