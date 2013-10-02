На Чистых прудах планируют вновь открыть каток

По просьбам москвичей этой зимой на Чистых прудах снова появится каток, сообщает префектура ЦАО. В последние годы знаменитая ледовая площадка в Басманном районе по техническим причинам не была оборудована.

В настоящий момент в столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также в окружное управление МЧС направлена просьба рассмотреть возможность организации катка.

"Контроль за содержанием катка в соответствии с установленными требованиями обеспечит балансодержатель Чистопрудного бульвара и управа Басманного района", - подчеркнул префект ЦАО Виктор Фуер.

При этом префектура Центрального округа готова организовать работу по обеспечению безопасности на катке, его уборке, обслуживание прилегающих территорий и контролю за состоянием и освещением акватории пруда в вечернее время.

Также в пресс-службе префектуры сообщили, что бесплатный каток будет работать круглосуточно. Всего же этой зимой в столице откроют 114 катков, 96 из них – бесплатные.

Добавим, что каток на Чистых прудах москвичи начали посещать с начала прошлого века. С 1913 года там проходили любительские соревнования по хоккею.