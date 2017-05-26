Форма поиска по сайту

26 мая 2017, 02:25

Туризм

Трамп оттолкнул премьер-министра Черногории на саммите НАТО

Фото: ТАСС/Douliery Olivier

Президент США Дональд Трамп во время осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, который встал перед ним, сообщает "Лента.ру".

Трамп намеренно резко оттеснил Марковича и встал рядом с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Он поправил одежду и немного поговорил с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Видео об этом попало в сеть интернет. Как прокомментировал запись бывший посол США в России Майкл Макфол, получилось неловко.

Черногория ООН Дональд Трамп жизнь в мире

