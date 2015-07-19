Форма поиска по сайту

19 июля 2015, 20:55

Регионы

Спасатели нашли потерявшегося в Черноголовке человека

Фото: ТАСС

Сотрудники МЧС приняли участие в поиске потерявшегося человека в подмосковной Черноголовке, сообщили в пресс-служба областного управления ведомства.

Сообщение о потерявшемся человеке поступило в оперативно-дежурную смену 14.45. "Для поиска были задействованы поисково-спасательный отряд №8, оперативная группа Черноголовского гарнизона пожарной охраны, ОМВД, волонтеры. В 18:20 человек был найден", – сообщили представители МЧС.

По данным ведомства, к поискам привлекались 27 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники.

Отметим, что совсем недавно, 16 июля в районе Черноголовки искали пропавшую женщину. Родственники пострадавшей сообщили, что она ушла в лес за грибами и не вернулась. Спасатели обследовали три квадратных километра лесного массива.

Через два часа после начала поисков женщину обнаружили волонтеры.

К поискам привлекли 46 человек и семь единиц техники. От МЧС – 35 человек и четыре единицы техники.

