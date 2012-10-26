Московское "Торпедо" сыграло вничью с "Уфой" в первенстве ФНЛ

Фото: torpedo.ru

В Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоялся матч первенства ФНЛ между столичным "Торпедо" и "Уфой". Соперники разошлись миром - 2:2.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте, отличился уфимец Михаил Маркосов, сообщает "Р-Спорт". Однако лидировали гости недолго, спустя 10 минут Никита Безлихотнов реализовал пенальти в ворота Евгения Кобозева. На перерыв команды ушли при равном счете.

Спустя девять минут после перерыва все тот же Маркосов вывел "Уфу" вперед. Счет снова стал равным за десять минут до конца встречи, когда точку в матче поставил полузащитник "черно-белых" Иван Родин.

"Торпедо" занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ. После 17 игр у "черно-белых" 20 очков.

Стоит отметить, что матч проходил при пустых трибунах в связи с решением Контрольно-дисциплинарного комитета по делу о беспорядках на кубковой игре между "Торпедо" и "Динамо". Та встреча была прервана из-за недопустимого поведения фанатов "Торпедо", которые кидали на поле петарды, скандировали матерные речевки и взрывали пиротехнику на трибунах.