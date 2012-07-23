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Спорт

23 июля 2012, 15:26

Москвичи взяли шесть медалей на ЧР по маунтинбайку

Чемпионат России департамент физической культуры и спорта Москвы маунтинбайк спорт

ИТАР-ТАСС

По итогам Всероссийского Чемпионата России по маунтинбайку выпускники и учащиеся московских спортивных школ взяли шесть медалей в трех категориях, говорится на сайте Департамента физической культуры и спорта.

В дисциплине «кросс-кантри» юниорка Гузель Ахмадуллина завоевала золото, а юниор Роман Владыкин - серебро. В возрастной категории «мужчины» победил Павел Прядеин, на вторую ступень пьедестала поднялся Иван Селедков, бронза досталась Егору Кропачеву.

В командной эстафете серебро завоевали Павел Прядеин, Евгений Титов, Гузель Ахмадуллина и Алексей Медведев.

Всего на чемпионате разыграно 10 комплектов медалей. В соревновании приняли участие 283 маунтинбайкера из 15 регионов России.

Чемпионат России проходил в Чебоксарах.

Соревнования по маунтинбайку – заезд по кольцевой трассе с большим количеством подъемов, спусков и крутых поворотов.

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