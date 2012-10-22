Московское "Торпедо" одержало победу над "Химками"

Полиция не стала принимать никаких особых мер, хотя некоторые опасения были: фанаты "Торпедо", в частности, сейчас не очень довольны футбольными властями в связи с дисквалификацией их домашней арены на три игры, а также из-за переноса времени матча

В Химках состоялся матч 17-го тура первенства Футбольной национальной лиги между местным клубом и столичным "Торпедо". Встреча завершилась победой москвичей со счетом 4:2.

На 8-й минуте арбитр оставил хозяев поля вдесятером. Мамаев рукой вынес с ленточки мяч, летевший в ворота и был моментально удален с поля. Пенальти, назначенное за это нарушение, реализовал Безлихотнов.

Спустя шесть минут Стеклов забил второй мяч. Однако футболисты "Химок" сумели отыграть два гола, играя в меньшинстве, сообщает "Р-Спорт".

На 60-й минуте Пономарев снова вывел "Торпедо" вперед, а уже в добавленное время Безлихотнов сделал дубль и окончательно снял вопросы о победителе матча.

После этой победы, "Торпедо" набрало 19 очков и переместилось на одиннадцатую строчку в турнирной таблице.