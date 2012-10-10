"Чеховские медведи" одержали восьмую победу подряд в ЧР по гандболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Очередную победу в рамках чемпионата России по гандболу одержали "Чеховские медведи". Подмосковная команда переиграла на своей площадке клуб из Астрахани.

Во вторник состоялся матч между "Чеховскими медведями" и астраханским клубом "Заря Каспия". Гандболисты из Чехова разгромили соперников, со счетом 42:21, сообщает "Р-Спорт".

После этой победы выигрышная серия "Чеховских медведей" в чемпионате России составила восемь матчей.

Отметим, что клуб из Чехова выиграл 11 последних чемпионатов страны.