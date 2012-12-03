Футбольное агентство обнаружило 42 "договорняка" в чемпионате России

Фото: ИТАР-ТАСС

Международное статистическое агентство "Спортрадар" насчитало 42 договорных матча в чемпионате России по футболу за последние три года. Российское первенство вошло в десятку самых коррумпированных чемпионатов европейских стран.

Самым коррумпированным составители рейтинга назвали чемпионат Албании, где зафиксировано 97 договорных игр. Второе место занял чемпионат Италии, где "Спортрадар" насчитал 70 договорных матчей (20 - в серии "А", 36 - в серии "Б" и 14 - в "Лега Про"), сообщает ИТАР-ТАСС.

Российский чемпионат с 42 нечестными играми расположился на шестой строчке, пропустив вперед чемпионаты Молдавии (66 "договорняков"), Эстонии (46) и Греции (45).

Наиболее честным составители рейтинга назвали чемпионат Бельгии, в котором зафиксирован всего один договорной матч.

По сообщениям агентства, рейтинг составлен на основании мониторинга 143 тысяч 472 матчей в 596 чемпионатах и турнирах.

"Спортрадар" тесно сотрудничает с УЕФА и Международной федерацией тенниса и имеет свои представительства в 17 городах мира, в том числе и в Москве.