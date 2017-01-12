Форма поиска по сайту

12 января 2017

Хоккеистки сборных России и Чехии устроили "ледовое побоище" на молодежном ЧМ

Фото: youtube/Přerovská internetováTV

За две минуты до окончания матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею среди женщин сборная Чехии спровоцировала драку со спортсменками из молодежной сборной России.

Российская сборная вела в третьем периоде со счетом 2:0. Но ближе к концу матча, команда Чехии получила численный перевес и перешла в "агрессивное" наступление.

В итоге судья удалил капитана российской команды Нину Пирогову. Но это не помешала российской сборной выиграть матч и пройти в полуфинал чемпионата.

Видео: youTube/пользователь: Přerovská internetováTV

Чехия сборная России по хоккею женская сборная России потасовка новости спорта

