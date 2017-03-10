Президент Чехии выступил за снятие антироссийских санкций

Фото: ТАСС/Vaclav Pancer

Президент Чехии Милош Земан заявил, что антироссийские санкции следует отменить для взаимовыгодного выстраивания отношений с Россией, передает ТАСС.

Свое заявление президент сделал на русском языке.

Земан с юмором относится к периодически выдвигаемым против него обвинениям в чрезмерных симпатиях к России. Он шутя отметил, что является агентом Путина, а также китайского и американского президентов. После этого Земан подчеркнул, что он агент только одной страны – Чешской Республики.