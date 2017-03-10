Форма поиска по сайту

10 марта 2017, 20:52

В мире

Президент Чехии выступил за снятие антироссийских санкций

Фото: ТАСС/Vaclav Pancer

Президент Чехии Милош Земан заявил, что антироссийские санкции следует отменить для взаимовыгодного выстраивания отношений с Россией, передает ТАСС.

Свое заявление президент сделал на русском языке.

Земан с юмором относится к периодически выдвигаемым против него обвинениям в чрезмерных симпатиях к России. Он шутя отметил, что является агентом Путина, а также китайского и американского президентов. После этого Земан подчеркнул, что он агент только одной страны – Чешской Республики.

Снятие санкций предложили обсудить также во Франции.

В феврале 2017 года депутат Национального собрания Франции Брюно Ле Мэр после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил рассмотреть условия для отмены антироссийских санкций. Такое заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.

