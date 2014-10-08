Чешские пивовары подарили Москве деревянного козла

По Москве-реке проплыла семиметровая деревянная фигура козла

Чешские пивовары из деревни Велке Поповице подарили Москве деревянную фигуру козла, сообщает Агентство "Москва". Семиметровая фигура козла проплыла сегодня по Москва-реке.

Фигура станет символом плодородия и хорошего урожая на празднике в честь 140-летия создания знаменитого чешского пива, который отметят 9 октября.

Торжество пройдет при участии посольства Чехии в Москве, в частности посла Владимира Ремека. Гостей праздника ждут кулинарные и декоративные мастер-классы, на которых научат готовить фирменные чешские закуски и многое другое.