06 июня 2017, 11:57

Безопасность

Режим ЧС ввели в семи селах Приморья из-за паводка

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Режим чрезвычайной ситуации введен в семи селах Чугуевского района Приморья из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации края.

Из-за подъема воды в реках Уссури, Павловка и Извилинка в селах Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка подтоплено 25 подворий. Также частично разрушено дорожное полотно на магистралях Извилинка – Березовка и Ленино – Березовка и поврежден мост через реку Извилинка.

В населенные пункты завезли продукты и топливо для дизельной электростанции, эвакуацию жителей не стали проводить. Аварийно-восстановительные работы начнутся после спада воды.

По данным краевого учреждения по делам ГО и ЧС, 6 июня ожидается максимальный паводок в верхнем течении Уссури. Возможны подтопления низких мест в населенных пунктах, сельхозугодий и отдельных участков дорог.

До 8 июня произойдет смещение волны паводка в среднее течение реки Уссури без значительных разливов и затоплений.

Специалисты отметили, что опасных гидрологических явлений в Приморье в ближайшее время не ожидается.

В середине мая из-за сильного паводка остались отрезанными от мира два приморских села Кроуновка и Яконовка. Тогда вода размыла временную переправу и дорогу.
