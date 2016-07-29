Форма поиска по сайту

29 июля 2016, 19:10

На северо-западе Москвы со строящегося дома обрушились леса

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На северо-западе Москвы строительные леса обрушились при строительстве жилого дома. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в 18:30 на бульваре Генерала Карбышева. Леса обрушились со строящегося 26-этажного жилого дома.

Часть упавших конструкций повредила крышу соседней пятиэтажки. Площадь повреждения составила 50 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал. Несущие конструкции здания при обрушении также не повредились.

