ЧП введено в подмосковном военном городке из-за отсутствия отопления

Фото: ИТАР-ТАСС

В поселении Покровское из-за отсутствия отопления в жилых домах введено чрезвычайное положение. Об этом сообщил глава Одинцовского района Александр Гладышев.

По словам чиновника, для военного городка приобретается котельная за 16,9 миллионов рублей, требуется ремонт теплотрасс на 5 миллионов рублей, на ремонт водопровода необходимо порядка 10 миллионов рублей.

Александр Гладышев рассказал, что в Одинцовском районе самое большое количество военных городков - 394 дома принадлежат войсковым частям, при этом ситуация с их теплоснабжением неутешительна.

Так, в военном городке Фуньково из пяти котлов работает только два, остальные разобраны. Температура подачи воды составляет 35% от нормы. В Дятлово "Оборонэнерго" решило заменить трансформаторы в декабре, а на время работ отключить поселок теплоснабжения, сообщает РИА Новости.

По словам Гладышева, муниципальные власти стараются помочь жителям таких населенных пунктов. На случай аварий подготовлены дежурные службы, передвижные генераторы и мобильная котельная.

Напомним, ранее и.о. губернатора региона Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2013 году продолжится процесс передачи имущества и земель Минобороны в ведение муниципалитетов. Решение об этом было принято в прошлом году, однако процесс идет медленно, из-за чего многие дома, в которых проживает около 300 тысяч человек, оказались неготовыми к зиме.

Решать проблемы военных городков власти Подмосковья надеются совместно с министром обороны России Сергеем Шойгу.