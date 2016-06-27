ФАС не нашла нарушений при размещении госзаказа на отдых на Сямозере

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Федеральная антимонопольная служба не обнаружила нарушений в департаменте соцзащиты населения Москвы, который разместил госзаказ на организацию детского отдыха на Сямозере, сообщает "Интерфакс".

"Проведенная ФАС проверка не выявила никаких нарушений при размещении этого госзаказа", – сказал заммэра столицы по социальным вопросам Леонид Печатников.

18 июня участники детского оздоровительного лагеря Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли, еще 33 ребят удалось спасти. В минувшую пятницу в Москве прошли похороны детей, погибших на Сямозере.

Сейчас идет прием заявлений и документов на единовременную компенсационную выплату. На 23 июня семьям девяти пострадавших в результате трагедии в Карелии детей выплатили компенсации. Общая сумма выплат составила 2,7 миллиона рублей. Семьям погибших выплачивается по одному миллиону рублей, пострадавшим – по 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".