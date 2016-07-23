Упавшее на провода дерево оставило без света несколько домов на востоке города

Фото: Zuma/ТАСС/Danil Shamkin

Несколько домов на юго-востоке Москвы остались без электричества из-за упавшего на электропровода дерева, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Академика Скрябина. Упавшее дерево повредило линию электропередачи.

В пятницу МЧС предупредило москвичей, что во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия, промыв грунта.

Спасатели рекомендовали горожанам в целях безопасности закрыть окна в помещениях, по возможности парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам рекомендовалось обходить рекламные щиты и шаткие строения, водителям – по возможности отказаться от поездок по городу.