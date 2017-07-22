Поезд насмерть сбил подростка на севере столицы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Поезд сбил 16-летнего подростка на севере столицы. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Вечером, 21 июля, мальчик проходил вдоль железнодорожных путей неподалеку от станции Тимирязевская Савеловского направления железной дороги. Машинист электропоезда сигналил, но подросток не отреагировал на звуки. Поезд не смог остановиться вовремя, так как находился на слишком близком расстоянии от ребенка. Подросток скончался на месте от полученных травм.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины происшествия.