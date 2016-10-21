Вертолет с 22 пассажирами совершил жесткую посадку на Ямале

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Вертолет, на борту которого находились 22 пассажира, совершил жесткую посадку на Ямале, сообщает ТАСС.
Ми-8 должен был прибыть из Ванкора в Новый Уренгой. Связи с экипажем пока нет. Степень разрушений вертолета и судьба пассажиров и членов экипажа устанавливается.
На борту вертолета находились начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС 38-летний Роман Фролов, его заместитель 42-летний Дмитрий Арсентьев и бортинженер 32-летний Максим Филиппов. Все они погибли при крушении.