Вертолет с 22 пассажирами совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет, на борту которого находились 22 пассажира, совершил жесткую посадку на Ямале, сообщает ТАСС.

Ми-8 должен был прибыть из Ванкора в Новый Уренгой. Связи с экипажем пока нет. Степень разрушений вертолета и судьба пассажиров и членов экипажа устанавливается.