СК начал проверку по факту гибели женщины в реке Чертановка

Тело женщины было обнаружено в русле реки в Битцевском парке. По данному факту Следственный комитет начал проверку.

Как сообщает пресс-служба СК по Москве, очевидцы обнаружили тело женщины 20 сентября около 15.00 в русле реки Чертановка в Битцевском парке. На вид ей 45-55 лет, признаков насильственной смерти следственные органы не обнаружили.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка для установления обстоятельств смерти. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, готовится в заявлении пресс-службы.