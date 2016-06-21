СК задержал главу карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи задержали главу Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко в рамках дела о гибели школьников во время водной экскурсии, сообщает пресс-служба СК.

В действиях начальника ведомства усматривается халатность.

"В рамках уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Республике Карелия задержан руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Карелии Анатолий Коваленко", – цитирует пресс-служба слова официального представителя СК Владимира Маркина.

По данным следствия, в 2015 году в управление Роспотребнадзора по Карелии и органы власти неоднократно поступала информация о многочисленных нарушениях организации летнего отдыха руководством лагеря "Парк-отель "Сямозеро". В том числе нарушения касались санитарно-эпидемиологических требований.

По словам Маркина, несмотря на это, Коваленко и его подчиненные в течение года не приняли никаких мер в отношении руководства лагеря. Руководству продолжали выдавать разрешения на организацию летнего отдыха детей

"По версии следствия, именно такое халатное отношение и ненадлежащее исполнение обязанностей Анатолием Коваленко и другими должностными лицами стало одной из причин трагедии", – добавил представитель СК.

Помимо этого, следователи ходатайствуют перед судом о заключении под стражу директора "Парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой, ее заместителя Вадима Виноградова и инструктора Валерия Круподерщикова.

По данным следствия, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули.

Подтверждена гибель 13 детей, поиски 14-го продолжаются. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и о халатности. Задержаны пятеро сотрудников лагеря. По данным МЧС России в настоящее время лагерь закрыли, а всех воспитанников вывезли.