В Карелии продолжают искать пропавшего во время шторма мальчика

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Спасатели третий день ищут ребенка, который пропал во время шторма на Сямозере, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Карелии.

"Спасатели ищут мальчика 2003 года рождения", – сказала собеседник агентства.

Всего в поисковой операции задействованы более 280 человек и 64 единицы техники, среди них пять воздушных судов и 22 плавсредства.

Поисковую группировку усилили за счет спасателей и водолазных расчетов Невского спасательного центра, Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда и Арктического спасательного учебно- научного центра "Вытегра".

По предварительным данным следствия, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули.

Подтверждена гибель 13 детей, поиски 14-го продолжаются. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и о халатности. Задержаны пятеро сотрудников лагеря. По словам главы МЧС Владимира Пучкова, лагерь будет закрыт.