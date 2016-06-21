СК возбудил уголовное дело о халатности в связи с событиями в Карелии

После трагедии в Карелии возбуждено второе уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о халатности в связи с гибелью школьников на Сямозере в Карелии, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, еще в 2015 году в органы государственной исполнительной власти, а также контрольные и надзорные органы Карелии поступала информация о многочисленных нарушениях в лагере "Парк-Отель "Сямозеро". В частности, речь шла о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований, а также организации отдыха и оздоровления детей.

По словам официального представителя СК Владимира Маркина, несмотря на это, к руководству лагеря не было принято никаких мер и он продолжал работать.

"По версии следствия, халатное отношение и ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами органов государственной исполнительной власти, контрольных и надзорных органов Республики Карелия повлияло, в том числе и на ситуацию, в ходе которой погибли отдыхающие несовершеннолетние", – говорится в заявлении Владимира Маркина.

По предварительным данным следствия, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули.

Подтверждена гибель 13 детей, поиски 14-го продолжаются. Ранее по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По словам главы МЧС Владимира Пучкова, лагерь будет закрыт.