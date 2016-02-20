Станцию скорой помощи проверят после "смертельной" аварии на МКАД

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Росздравнадзор начал проверку Станции скорой помощи имени А.С. Пучкова, врачи которой ошибочно констатировали смерть еще живой пациентки, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для внеплановой проверки стал несчастный случай, который произошел на 68 километре МКАД 18 февраля. Сотрудник УВД на Московском метрополитене сбил 40-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Полицейский двигался на автомобиле Ford Transit по левой полосе внутренней стороны автодороги.

Уволена бригада "скорой" ошибочно диагностировавшая смерть в ДТП

Прибывшие на место ДТП врачи диагностировали смерть женщины, однако спустя некоторое время она пришла в себя. Пострадавшую госпитализировали в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. А выезжавшую на место аварии бригаду скорой помощи уволили в полном составе за непрофессиональные действия.

19 февраля пострадавшая скончалась в реанимации.

Как отмечают в Росздравнадзоре, из-за ошибки медиков пострадавшей в течение часа не была оказана своевременная медицинская помощь.