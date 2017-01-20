Взрывом кислородного баллона в Люберцах заинтересовалась прокуратура

Фото: Телеканал "Москва 24"

Прокуратура выясняет причины взрыва кислородного баллона в административном здании в Люберцах, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в пятницу, 30 января в пристройке к 12-этажному административному зданию на улице Красная. По предварительным данным, баллон с кислородом взорвался из-за проведения ремонтных работ с использованием сварочного оборудования.

В результате взрыва пострадал один человек – сварщик, которого доставили в медицинское учреждение. Из-за взрыва выбило четыре бетонные плиты, что повлекло за собой частичное обрушение здания.

Проводимая проверка должна дать оценку законности действий должностных лиц органов местного самоуправления, контролирующих органов, собственников здания и организации, которая осуществляла ремонтные работы.