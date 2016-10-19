Форма поиска по сайту

19 октября 2016, 10:15

Происшествия

Движение ограничили на востоке Москвы из-за прорыва трубы с горячей водой

Подземную трубу с горячей водой прорвало на востоке столицы. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел на пересечении Измайловского бульвара и 5-й Парковой улицы. В настоящее время на месте ЧП работают аварийные бригады. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за прорыва трубы затруднено движение автомобилей по 5-й Парковой улице. Ограничения действуют от Измайловского бульвара до Верхней Первомайской улицы. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании, к настоящему времени поврежденный участок локализован. Теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей близлежащих домов не нарушено.

