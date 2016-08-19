Свыше 70 заявок о подтоплениях поступило в Мосводосток

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Более 70 заявок о подтоплениях в городе поступило в диспетчерскую Мосводостока. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе предприятия.

По состоянию на 20:00 поступило 72 заявки по скоплению воды. В пресс-службе отметили, что больше половины из них уже ликвидированы.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды в городе организованно круглосуточное дежурство 318 бригад, 953 рабочих и 213 единиц техники для борьбы с подтоплениями.

Как вести себя в непогоду

Откачивающая техника выведена во все места потенциального скопления воды. Особое внимание уделяется тем местам, которые могут привести к остановке общественного транспорта.

Кроме того, на усиленный режим контроля за инженерными сооружениями, переходами, транспортными тоннелями переведен персонал Гормоста. Там, где водосточная система не будет справляться с нагрузкой, включат дополнительные насосы для откачки воды.

По данным МЧС, грозовые дожди и сильный ветер сохранятся в Москве до утра субботы. Местами сохранится гроза с дождем, возможно усиление ветра.

При обнаружении скоплений воды надо обращаться в Центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток". Оставить заявку на вызов бригады можно по телефону: 8 (495) 657-87-03. В случае затруднения в работе наземного общественного транспорта можно позвонить на горячую линию контакт-центра "Московский транспорт": 8 (495) 539-54-54

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