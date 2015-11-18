Пассажиров подмосковной электрички эвакуировали

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

На Октябрьской железной дороге между станциями "Моссельмаш" и "Ховрино" по неизвестным причинам остановилась пригородная электричка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам электропоезд, следовавший в Москву остановился около 21:00. Была произведена эвакуация пассажиров. По предварительным данным, причиной послужила техническая неисправность состава.

В настоящее время на месте работают аварийные службы, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Однако Московская железная дорога (МЖД) не подтверждает информацию об эвакуации пассажиров пригородной электрички. "Появившаяся в ряде СМИ информация о якобы возникшей чрезвычайной ситуации в пригородном поезде на севере Москвы не соответствует действительности", – заявил Агентству "Москва" пресс-секретарь МЖД Владимир Зайченко.

По его словам, все пригородные поезда Московской железной дороги следуют в штатном режиме. "Просим журналистов перед публикацией новостей проверять информацию в профильных структурах компании ОАО "РЖД" и обращать внимание на источник недостоверных сведений", – добавил он.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, в течение дня проводилась эвакуация сначала с Курского, а затем и с Ярославского вокзалов.

В обоих случая причиной эвакуации становились звонки о якобы заложенных взрывных устройствах. Информация оказывалась ложной.