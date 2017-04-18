Вертолет с 12 пассажирами на борту потерпел крушение в Турции

Фото: ТАСС/Zuma/Mehmet Ozdogru

Вертолет потерпел крушение в провинции Тунджели на востоке Турции. Воздушное судно принадлежало органам безопасности Турции, сообщает телеканал NTV.

По предварительным данным, на его борту находилось 12 человек. Среди них семь полицейских, один судья, один офицер и трое членов экипажа. Сейчас спасатели пытаются добраться к месту падения.

Неделю назад крушение вертолета произошло в Стамбуле. Тогда погибли все семь человек, находившиеся на борту. Вертолет упал прямо на дорогу недалеко от автопарковки и жилых зданий. В этот момент на трассе не было машин.