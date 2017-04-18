Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля 2017, 14:16

Происшествия

Вертолет с 12 пассажирами на борту потерпел крушение в Турции

Фото: ТАСС/Zuma/Mehmet Ozdogru

Вертолет потерпел крушение в провинции Тунджели на востоке Турции. Воздушное судно принадлежало органам безопасности Турции, сообщает телеканал NTV.

По предварительным данным, на его борту находилось 12 человек. Среди них семь полицейских, один судья, один офицер и трое членов экипажа. Сейчас спасатели пытаются добраться к месту падения.

Неделю назад крушение вертолета произошло в Стамбуле. Тогда погибли все семь человек, находившиеся на борту. Вертолет упал прямо на дорогу недалеко от автопарковки и жилых зданий. В этот момент на трассе не было машин.

ЧП вертолеты авиакатастрофы Турция жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика