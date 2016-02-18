Движение в центре Москвы частично ограничено из-за прорыва трубы

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Движение транспорта частично ограничено в центре столицы, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Это связано с прорывом трубы возле дома №7 в 1-м Новом переулке. Сейчас на месте работают экстренные службы города.
Как отметили в ГИБДД, в ближайшее время движение на этом участке будет восстановлено.
Отметим, накануне прорыв трубы холодного водоснабжения произошел на 37-м километре Московской кольцевой.
В результате значительно затруднилось движение транспорта по Кольцу от Каширского до Варшавского шоссе.