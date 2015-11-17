Эксперты – о главных последствиях раскрытия теракта на борту А321

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Крушение Airbus A321 объявили террористическим актом. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета.

Специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", какие будут предприняты действия для обеспечения безопасности полетов.

"Эти действия уже предпринимаются. Возможно, будет ограничено расширение географии и усилен контроль при загрузке самолетов и контроль пассажиров. Это все уже принято и уже в работе", – пояснил он.

Эксперт добавил, что в крушении лайнера до сих пор много неясного. "Версия теракта прозвучала и была на слуху у специалистов с самого начала. Для меня осталась только одна загадка – последние секунды полета самолета. Траектория лайнера была такой: набор высоты, снижение и снова набор до 1200 метров с большими перегрузками.

Все произошло буквально за несколько секунд. Надо решить эту загадку. Если бы была просто бомба, самолет начал бы разваливаться без набора высоты. Этот маневр говорит о том, что что-то происходило в кабине экипажа. Действия экипажа были сознательные, просто так самолет не мог набирать высоту", – добавил он.

Airbus А321 набрал высоту перед взрывом – эксперт

Член совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал в эфире "Москвы FM", как выводы о теракте повлияют на военные действия России в Сирии.

"Я полагаю, что усилия нашей страны по ликвидации этих банд и складов, системы вооружения, командных пунктов и так далее будут увеличиваться. Думаю, что со стороны России будут предприняты не только разведывательные и поисковые мероприятия, но и превентивные меры.

Мы должны констатировать, что когда мы проходим через спецконтроль в аэропортах, мы в известной степени являемся подозреваемыми, но мы против этого не возражаем. К сожалению, мы не можем управлять персоналом, который грузит багаж на борт и обслуживает эти лайнеры. Во многих странах мира эта работа выполняется неквалифицированными лицами, и отбор персонала ведется очень поверхностно", – сказал он.

Россия усилит меры по борьбе с ИГИЛ – эксперт

Экс-начальник антитеррористического подразделения Александр Гусак отметил, что один килограмм в тротиловом эквиваленте – это даже много для взрыва самолета.

"Самолет испытывает очень сильные нагрузки. Самое главное – нарушить обшивку. Достаточно положить 100–150 граммов пластида у топливных баков, где корпус судна испытывает самые большие нагрузки. А килограмма достаточно, чтобы произошла быстрая разгерметизация судна", – сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, заявила, что выводы ФСБ о теракте на борту лайнера заставят многих туристов отказаться от поездок.

"Теракт – вещь непредсказуемая. В отличие от каких-то технических проблем он может случится и два раза в день, и два раза подряд. Плюс к этому теракт в Париже будет негативно влиять на спрос на туристические продукты. После терактов в Париже он упал уже в субботу. Операторы это почувствовали по посещаемости своих сайтов. Народ в смятении, продаж практически нет. Те, кто купили туры, колеблются, стоит ли лететь, или лучше отменить поездку или выбрать другое направление. Людям просто страшно", – сказала она.