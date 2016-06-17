Рейс из Тюмени в Москву задержан до утра из-за ЧП

Фото: m24.ru

Вылет самолета, который утром по техническим причинам не смог улететь из тюменского аэропорта "Рощино" в Москву, отложили до утра, сообщает "Интерфакс".

Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" должен был вылететь из Тюмени в Москву в 6:20 (4:20 мск). При наборе скорости сработал датчик пожарной сигнализации, после чего командир судна принял решение вернуться на стоянку тюменского аэропорта.

Затем вылет самолета был запланирован на 19:00 по местному времени. По словам представителя пресс-службы аэропорта "Рощино", вылет отложили до завтрашнего утра.

По предварительным данным, в момент нештатной ситуации на борту самолета находились 187 пассажиров, из них 14 детей и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал. В настоящее время пассажиров рейса разместили в гостинице, а те, кто живет в Тюмени, разъехались по домам.

По факту ЧП проводится доследственная проверка.