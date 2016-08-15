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Подросток попал в реанимацию после падения на детской площадке в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

17-летний подросток играл на детской площадке в Малом Козихинском переулке. От неудачного падения на мяч он получил разрыв внутренних органов.

Юношу доставили в реанимационное отделение городской клинической больницы №9 имени Сперанского. Предварительный диагноз – тупая травма живота, подкапсульный разрыв селезенки, правой почки и печени.

Сейчас он находится в реанимации под наркозом.

Полицейские уже опросили врача-анестезиолога и сейчас разыскивают очевидцев произошедшего.