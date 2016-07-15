В небе над Анкарой летают военные вертолеты

Фото: m24.ru/Александр Горностаев
В столице Турции Анкаре слышна стрельба. В небе были замечены истребители и военные вертолеты, сообщает РИА Новости.
Сообщается о перестрелке возле генштаба Турции в центре Анкары. Персонал сил безопасности и полиции Анкары вызван на работу.
В свою очередь, премьер Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
Ранее СМИ сообщали, что турецкая полиция перекрыла движение по обоим мостам через пролив Босфор из азиатской в европейскую часть Стамбула. На обоих мостах наблюдается скопление военных.
Накануне в Ницце местный житель на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, которая отмечала национальный праздник – день взятия Бастилии. В этот день в Ницце большое количество людей собралось смотреть салют на Английской набережной.
Мужчина был застрелен полицией. Всего при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека, сотни пострадали.