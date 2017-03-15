Тело женщины было обнаружено в подъезде дома на юге Москвы

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в подъезде многоэтажного дома на юге столицы тело женщины с многочисленными колото-резаными ранами, сообщает Агентство "Москва".

Убийство произошло в доме на Михневской улице.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции обнаружили на лестничной площадке у дверей лифта труп 44-летней женщины. Убитая проживала по Михневской улице.

Тело было направлено в бюро судмедэкспертизы. По факту произошедшего проводится проверка.