14 октября 2015, 23:24

Происшествия

В Сочи на железную дорогу сошел сель

Вечером в среду, 14 октября, на участке Дагомыс-Лоо Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги на рельсы сошел сель, в следствие чего была повреждена контактная сеть. Местами грунт достигал уровня более одного метра, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.

В результате происшествия никто не пострадал, но были задержаны пять поездов и два электропоезда. В том числе поезд Адлер-Москва. Для расчистки путей задействована специальная техника, а для координации работ по ликвидации последствий стихии создан оперативный штаб.

В настоящее время движение на участке восстановлено. При этом работа по завершению восстановительных работ будет продолжена, но уже не будет влиять на движение поездов. В график поезда войдут в пути следования за счет сокращения остановок.

В МЧС предупреждали о сильных дождях, граде и угрозе схода селей. Со вторника в регионе действует штормовое предупреждение.

