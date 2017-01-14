Форма поиска по сайту

14 января 2017, 19:40

Следователи выясняют причину просадки фундамента дома в Дзержинске

Фото: Телеканал "Москва 24"

Следователи проводят доследственную проверку по факту просадки фундамента дома в Дзержинске, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Нижегородской области.

Инцидент произошел утром в субботу, 14 января, в кирпичном, пятиэтажном доме 1976 года постройки. В здании деформировались перекрытия с перового по третий этаж.

Из здания эвакуировали 80 жильцов. Их временно разместили в школе возле дома. Администрация Дзержинска открыла телефон "Горячей линии" – 8 (8313) 26-07-53.

Следователи опросили более 50 человек, проживавших в доме, а также представителей домоуправляющей компании. Изъята документация, необходимая для установления обстоятельств произошедшего.

