Серия взрывов прогремела на курортах Таиланда

Несколько взрывов прогремели в провинциях и на курортах Таиланда

Несколько взрывов прогремели в провинциях и на курортах Таиланда, четыре человека погибли, десятки получили ранения, сообщает телеканал "Москва 24".

Взрывы произошли в провинциях Хуахин, Суратхани и на курорте Пхукет. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов, российских граждан среди пострадавших нет. Дипломаты следят за развитием ситуации.

Полицией уже задержаны первые подозреваемые в подготовке и организации взрывов. Другие подробности не сообщаются. Организованы дополнительные полицейские посты во всех местах скопления туристов.

Эксперт по безопасности Станислав Весело призвал туристов не летать в ближайшее время Таиланд: "Можно прогнозировать другие взрывы в данном регионе. Взрывы могут произойти, где угодно. Это места скопления людей: на массовых мероприятиях, в крупных торговые комплексах, транспорте".

12 августа в Таиланде отмечается день рождения королевы Сирикит. Также это общенациональный праздник и его второе название - День матери.