Иркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении "Боярышником"

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Иркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метанолом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Начальника отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 по Иркутску Дениса Черемисина подозревают в халатности, повлекшей смерть более двух лиц.

По версии следствия, с 28 января по 31 декабря прошлого года он не организовал должным образом работу участковых на своем участке. В результате 17 и 18 декабря десятки жителей одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска купили концентрат для принятия ванн "Боярышник" с предупреждением о запрете внутреннего применения. Пострадавшие проигнорировали это и употребили продукцию как алкогольную.

В средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового. В результате скончались 77 человек, еще около 50 пострадали.