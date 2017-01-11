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11 января 2017, 16:30

Происшествия

Иркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении "Боярышником"

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Иркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метанолом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Начальника отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 по Иркутску Дениса Черемисина подозревают в халатности, повлекшей смерть более двух лиц.

По версии следствия, с 28 января по 31 декабря прошлого года он не организовал должным образом работу участковых на своем участке. В результате 17 и 18 декабря десятки жителей одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска купили концентрат для принятия ванн "Боярышник" с предупреждением о запрете внутреннего применения. Пострадавшие проигнорировали это и употребили продукцию как алкогольную.

В средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового. В результате скончались 77 человек, еще около 50 пострадали.

21 декабря сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить склад с запрещенной продукцией и задержать 12 фигурантов дела – индивидуальных предпринимателей, а также их наемных работников, которые торговали спиртосодержащей жидкостью мелким оптом и в розницу. Возбуждено уголовное по статье "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

В конце декабря вступил в силу запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Теперь настойку боярышника, валокордин и другие спиртосодержащие препараты будут отпускать только по рецептам. Предполагается также уменьшить объем емкостей, в которых продают настойки.

ЧП криминал следствие отравление

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