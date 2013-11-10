Четверо рабочих отравились ядовитыми парами на стройке в ЗАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество строителей, надышавшихся ядовитым газом в ЗАО, возросло до четырех. Ранее сообщалось о трех отравившихся вредными парами.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, на строительной площадке на улице Заречная. Рабочие получили отравление при проведении работ по гидроизоляции подвальных помещений строящегося жилого комплекса, сообщили M24.ru в пресс-службе московской полиции.

По данным полиции, в результате ЧП никто не погиб, а в ситуации нет криминала. Если рабочих признают пострадавшими, в обстоятельствах случившегося будет разбираться Следственный комитет.