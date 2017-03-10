Число жертв крушения вертолета в Стамбуле выросло до семи человек

Фото: ТАСС/Zuma/Mehmet Ozdogru

Все семь человек, находившееся на борту упавшего в Стамбуле вертолета, погибли, сообщает "Газета.ру".

На месте падения вертолета были обнаружены тела двух пилотов — граждан Турции. Таким образом, в результате катастрофы никто не выжил. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Вертолет упал прямо на дорогу недалеко от автопарковки и жилых зданий. В этот момент на трассе не было машин. На борту находились четверо россиян. МИД РФ ранее подтвердил их гибель.

Крушение произошло из-за столкновения воздушного судна с телебашней. При столкновении вертолет раскололся на пять частей, обломки разлетелись на 200–300 квадратных метров.